Schwerer Unfall: Autofahrer übersieht Rettungswagen auf Kreuzung

Am Dienstagnachmittag endete der Einsatz eines Notarztes in Flensburg in einer Massenkarambolage, bei der zwei Personen verletzt wurden.

Demnach war der Fahrer des Rettungswagens inklusive Notarzt auf dem Weg zu einem medizinischen Notfall nach Glücksburg. Gegen 15.30 Uhr fuhr der Wagen auf der Straße Osttangente mit Blaulicht in die Kreuzung zur Eckernförder Landstraße ein, um diese bei Rot zu überqueren.

Flensburg: Unfall mit Rettungsfahrzeug – zwei Verletzte

Ein aus Richtung Tastrup kommender Lkw-Fahrer bemerkte das Einsatzfahrzeug rechtzeitig und stoppte. Ein Skoda-Fahrer auf der Spur neben ihm fuhr hingegen ungebremst in die Kreuzung und übersah laut Polizei den Rettungswagen, der dem Skoda frontal in die Fahrerseite prallte.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall in Hamburg: Biker gerät in Gegenverkehr – zwei Schwerverletzte

Der Pkw wurde von dem Aufprall gegen zwei wartende Fahrzeuge geschleudert und kam schließlich am anderen Ende der Kreuzung zum Stehen. Laut Polizei wurden zwei Personen bei dem Unfall leicht verletzt. Nach Informationen eines Reporters vor Ort blieben der Notfallsanitäter am Steuer und der Notarzt unverletzt und leisteten dem Skoda-Fahrer erste Hilfe. Dieser wurde ins Krankenhaus gebracht. Anschließend seien sie weiter zum nächsten Einsatz gefahren.

Um die Unfallfahrzeuge zu bergen, musste die Kreuzung kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Der Schaden an den Autos kann noch nicht beziffert werden. (aba)