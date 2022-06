Drei Schwerverletzte: Schwerer Kreuzungs-Crash im Norden

Am Samstagnachmittag krachte es ordentlich an einer Kreuzung bei Süderhastedt (Kreis Dithmarschen). Ein 38-jähriger Autofahrer knallte mit einem Wagen zusammen, daraufhin schleuderten beide in ein drittes Fahrzeug. Dabei wurden vier Personen verletzt, drei davon schwer.

Gegen 15 Uhr fuhr der 38-Jährige mit seinem Renault die Tensbüttler Straße in Richtung Neuhof entlang und krachte an einer Kreuzung mit einem von rechts kommenden Wagen zusammen, in dem ein 30-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau saßen.

Süderhastedt: Schwerer Unfall an einer Kreuzung

Bei der Kollision schleuderten die Fahrzeuge dann weg und trafen den Peugeot einer 48-Jährigen, die ebenfalls an der Kreuzung wartete.

Wie ein Sprecher der Rettungsdienststelle Dithmarschen der MOPO sagte, wurden bei dem Unfall alle vier Personen verletzt. Der 38-jährige Verursacher, der 30-Jährige und seine 25-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser nach Heide und Itzehoe transportiert.

Unfall Süderhastedt: Drei Personen im Krankenhaus

Vor Ort waren ein Rettungshubschrauber und ein Notarzt im Einsatz, sowie die Polizei sowie die Freiwilligen Feuerwehren Süderhastedt und Hochdonn. Die Feuerwehrleute unterstützen bei der Versorgung, der Aufräumarbeiten, sowie der Brandschutzsicherstellung. Alle drei Unfallfahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. (aba)