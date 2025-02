„Schrottreif“: Polizei zieht gefährlichen Autotransporter aus dem Verkehr

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A7 in Neumünster hat die Polizei am vergangenen Donnerstagabend einen polnischen Autotransporter mit schweren Sicherheitsmängeln entdeckt. Der Lkw war in Richtung Hamburg unterwegs, die Polizei zog den Sattelzug aus dem Verkehr.

Bereits bei der ersten Inspektion fiel auf, dass im stark beschädigten Kühltrailer drei Fahrzeuge unsachgemäß gesichert waren – nur ein Traktor war korrekt befestigt. Ein Kleintransporter und ein SUV waren ohne jegliche Sicherung an Bord.

Gravierende Mängel an einem Sattelzug entdeckt

Die technische Untersuchung durch einen Sachverständigen deckte weitere gravierende Mängel auf: Undichte Kraftstoffleitungen, erhebliche Ölverluste an der Zugmaschine sowie durchgerostete tragende Querträger am Auflieger – alles Gefahren für die Verkehrssicherheit. Die Polizei verhinderte sofort die Weiterfahrt und ließ den Sattelzug abschleppen.

Der Auflieger wurde vom Sachverständigen als „schrottreif“ eingestuft, und die Zulassungsstelle prüft, ob eine Verschrottung erforderlich ist. Den Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die polnischen Halterfirmen müssen mit hohen Kosten für Gutachten, Bergung und mögliche Reparaturen rechnen.

Die Kontrolle erfolgte im Rahmen der länderübergreifenden Verkehrsüberwachungsaktion „Truck & Bus“. Dabei überprüft die Polizei unter anderem die Einhaltung der Ruhezeiten sowie den technischen Zustand der Fahrzeuge und die Ladungssicherheit. (mp)