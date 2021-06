Schrecklicher Unfall: Transporter fängt Feuer – Fahrer in Lebensgefahr

Jübek –

Schrecklicher Unfall im Kreis Schleswig-Flensburg: Am Donnerstagabend ist der Fahrer eines Transporters auf der Landstraße 28 zwischen Gammellund und Jübek von der Straße abgekommen und ist gegen einen Baum geprallt. Der Wagen fing dabei Feuer.

Nach ersten Angaben der Polizei fuhr der 27-jährige Mann auf der Landstraße Richtung Idstedt. Aus noch ungeklärten Gründen kam er dabei nach rechts von der Straße ab und krachte daraufhin mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum, der daraufhin in drei Metern Höhe abbrach und auf die Straße fiel.

Schleswig-Holstein: Transporter bei Unfall auf Grünstreifen geschleudert

Der Transporter wurde nach ersten Erkenntnissen durch den starken Aufprall über einen Gehweg auf den Grünstreifen geschleudert und fing Feuer. Der Fahrer war demnach in dem brennenden Fahrzeug eingeklemmt.

Ersthelfer vor Ort, die den Unfall mitbekamen, halfen dem verunglückten Fahrer aus dem Wagen und alarmierten die Rettungskräfte.

Unfall im Norden: Fahrer erleidet schwere Verbrennungen – Lebensgefahr

Der Fahrer erlitt durch den Unfall schwere Verbrennungen und schwebt in Lebensgefahr. Er kam mit einem Helikopter in ein Krankenhaus. Einer der Ersthelfer erlitt durch die Rettung des Mannes eine Rauchgasvergiftung und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Warum der Fahrer von der Straße abkam, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (maw)