Schrecklicher Unfall im Norden: Junger Mann aus Auto geschleudert – Lebensgefahr!

Auf einer Landstraße im Kreis Dithmarschen kam es am Freitagnachmittag zu einem schrecklichen Unfall. Ein junger Autofahrer wurde lebensgefährlich verletzt und musste vor Ort wiederbelebt werden.

Der junge Autofahrer kam gegen 16.30 Uhr auf der L149 bei Schalkholz aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenspur, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Der schwarze Audi überschlug sich daraufhin und prallte gegen einen Baum am Straßenrand.

Das könnte Sie auch interessieren: „Die Weimarer Republik hat mehr gegen Nazis unternommen als unsere Politiker“

Der Fahrer wurde dabei aus dem Auto geschleudert und laut Feuerwehr lebensgefährlich verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr reanimierten den Mann vor Ort. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus in Heide gebracht. Die Straße war für längere Zeit in beide Richtungen gesperrt. Mittlerweile wurde sie wieder freigegeben. (zc)