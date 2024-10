„Es ist 5 vor 1933: Was die AfD vorhat – und wie wir sie stoppen“ lautet der alarmierende Titel des neuen Buchs von Philipp Ruch, der am 2. November beim PEN-Kongress in der Fabrik in Ottensen auftritt und zu einer „demokratischen Saalschlacht “zum Thema „Nazis verbieten?“ lädt (Tickets für 14 Euro gibt es unter fabrik.de). Die MOPO sprach mit dem Aktionskünstler und promovierten Philosophen über ein AfD-Verbot, über „Reichsbürger“, die von Hamburger Dächern schießen, über Stresemann und Xavier Naidoo.