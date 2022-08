Schon wieder: Corona-Fall wirbelt Karl-May-Spiele durcheinander

Mitten in der Saison der Karl-May-Spiele am Segeberger Kalkberg hat das Corona-Virus erneut unter den Schauspielern zugeschlagen. Nach Alexander Klaws, Harald P. Wieczorek und Fabian Monasterios hat es jetzt auch den Old-Shatterhand-Darsteller Sascha Gluth erwischt.

Auf Facebook verkündete der Darsteller von Winnetous Blutsbruder: „Was ‚der Ölprinz‘ Grinley nicht geschafft hat, hat nun Bad Corinna erledigt – nachdem ich mich gestern tapfer durch zwei tolle Vorstellungen gekämpft habe, hat es mich danach endgültig aus dem Sattel gehauen. (…) Boys und Girls, ich vermisse euch jetzt schon.“

Segeberg: Karl-May-Schauspieler hat Corona

Doch „the show must go on“: Und so übernimmt Nicolas König, der bereits für Harald P. Wieczorek und Fabian Monasterios eingesprungen war, die Rolle des Old Shatterhand. „Ich warte eigentlich darauf, dass sich Nicolas mal selbst in der Arena begegnet“, sagte Michael Stamp, Sprecher der Spiele, dem „Hamburger Abendblatt“. „Der hat jetzt an den letzten drei Spieltagen vier Rollen verkörpert.“

Die gute Nachricht: Laut Sprecher Stamp geht es Sascha Gluth gut – er sei eben nur positiv. (prei)