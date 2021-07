Schon wieder!: Schwert von Denkmal gestohlen

Bad Bramstedt –

Schon wieder hat in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ein Unbekannter der eisernen Roland-Statue auf dem Marktplatz das Schwert abgeschlagen. Die Polizei ermittelt – und sucht dringend Zeugen in dem Fall.

Die Beamten gehen davon aus, dass die Tat zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen geschehen sein muss. Noch gebe es keine Hinweise zu möglichen Tätern, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. „Auch die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.“

Bad Bramstedt: Wer hat Roland das Schwert geklaut?

Der unter Denkmal stehende „eiserner Roland“ ist das Wahrzeichen der Stadt nördlich von Hamburg. 1533 wurde der erste Roland aufgestellt, damals noch aus Holz. Seit 1693 steht auf dem Marktplatz die Version aus Stein, die ein Denkmal für fairen Handel ist.

Schon vor eineinhalb Jahren fehlte dem Bad Bramstedter Roland die Schwertspitze: Damals konnte diese im Rahmen einer Absuche in Tatortnähe gefunden werden. Wo sich das Schwert diesmal befindet – noch völlig unklar.

„Wann das Wahrzeichnen repariert werden kann, ist gegenwärtig noch offen, da dies in Absprache mit der Denkmalschutzbehörde geklärt werden muss“, so der Sprecher weiter. Die Kripo, die in dem Fall ermittelt, sucht derweil Zeugen. Hinweise an: Tel. 04192 3911 0. (dg)