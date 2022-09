Schock-Fund auf Yacht: Was macht dieser Skorpion hier?

Er sorgte am Mittwochnachmittag für Aufregung in Kappeln im Kreis Schleswig-Flensburg: ein schwarzer Skorpion. Die mögen es üblicherweise warm und tropisch. Wie war er in die Kleinstadt in Schleswig-Holstein gelangt?

Entdeckt wurde der Skorpion auf einer Yacht im Kappelner Hafen, die nach einer längeren Reise wieder „klar Schiff“ gemacht wurde. Das teilte die Polizei Flensburg mit.

Kappeln: Skorpion auf Yacht im Hafen gefunden

Der circa Zwei-Euro-Stück große Skorpion habe sich vermutlich in Kroation an Bord geschlichen und sei dann die ganze Strecke heimlich mit zurückgereist. An Bord gelang es den alarmierten Einsatzkräfte schließlich, das Tier einzufangen und in eine Box zu verfrachten. Vom Hafen aus wurde der Skorpion dann erfolgreich zur Kappelner Tierauffangstation Weidefeld transportiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Zoff um „Circus Krone“: Warum müssen hier Wildtiere auftreten?

Normalerweise leben Skorpione bei Durchschnittstemperaturen von 28 Grad. Das übliche Verbreitungsgebiet einiger Arten in Europa liegt in südlichen Regionen und endet Richtung Norden in Österreich und Schweiz. Deutschland zählt also nicht dazu. (aba)