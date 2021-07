Durch die schweren Hochwasser im Westen Deutschlands stehen viele Familien vor dem Nichts. Um den betroffenen Kindern wenigstens eine kleine Auszeit zu geben, nimmt Bosau am Großen Plöner See nun 40 Kinder aus der Krisenregion auf.

In der Gemeinde im Ostholstein Kreis sollen die Kinder eine Woche lang entspannen und auf andere Gedanken kommen. Für eine Woche können die kleinen Urlauber in einer Jugendfreizeitstätte in Bosau wohnen, wie der NDR berichtet.

Hochwasser-Katastrophe: Norden nimmt Kinder aus Krisen-Region auf

Organisiert wurde die Aktion demnach von freiwilligen Helfern, den Feuerwehren, dem TSV Plön und der Jugendfreizeitstätte. Am Freitag sollen die Kinder aus den überschwemmten Gebieten um Aachen in Bosau ankommen. Vor Ort steht den Kindern dann auch ein psychosozialer Dienst zur Verfügung, um das Erlebte besser verarbeiten zu können. „Damit die Kinder sich vielleicht entspannen können, ein bisschen auf andere Gedanken kommen und die Eltern den Rücken freihaben“, sagte der Initiator der Aktion, Holger Marohn, dem NDR.

Die Aktion befindet sich noch in der Planung, ein Spendenkonto wird aktuell eingerichtet. Auch welche Sachspenden benötigt werden, müssen die Veranstalter noch klären. (hb)