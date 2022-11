Schlechte Nachrichten für Bahn-Fahrgäste im Norden

Bahnfahrer im Norden müssen wieder einmal Geduld haben. Wegen einer hohen Zahl von krankheitsbedingten Personalausfällen streicht die Deutsche Bahn weiter Fahrten im Regionalverkehr Schleswig-Holsteins.

Aufgrund zahlreicher Krankmeldungen von Bahnmitarbeitern und Lokführern kommt es weiterhin zu Zugausfällen im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein. Zusätzlich fielen Fahrten wegen eines kaputten Stellwerks in Itzehoe aus, teilte die Bahn am Dienstag mit.

Von den krankheitsbedingten Ausfällen seien zurzeit rund sieben Prozent der Zugkilometer betroffen, teilte ein Sprecher der Bahn mit. „Das reduzierte Angebot versuchen wir mit optimierten Schichtplänen so zu gestalten, dass möglichst wenig Züge und damit Reisende betroffen sind.“

Das könnte Sie auch interessieren: Schon wieder! Eröffnung von Hamburger S-Bahnhof verzögert sich noch weiter

Von den Zugausfällen betroffen sind unter anderem die Regionalbahn (RB) 62 zwischen Itzehoe und Husum, der Regionalexpress (RE) 72 sowie Züge der RB 75, 76 und 81. Die Dauer der Einschränkungen sei unklar, teilte die Bahn weiter mit.

Die Deutsche Bahn ist nach eigenen Angaben täglich mit rund 870 Zügen in Schleswig-Holstein und Hamburg sowie von Lübeck nach Lüneburg in Niedersachsen mit rund 107.000 Fahrgästen unterwegs. Reisende sollten sich vor ihrem Reiseantritt über die Verfügbarkeit ihrer Verbindung informieren, rät die Bahn über ihre Website.