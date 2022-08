Scheune mit Stroh und Maschinen brennt nieder

Vollbrand in einer Scheune: Am Mittwochabend ist auf dem Hof eines Milchbauern in Großenaspe (Kreis Segeberg) ein Feuer ausgebrochen.

Mehr als 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften mehrere Stunden gegen das Feuer an. Verletzt wurde niemand.

Feuer auf Bauernhof: Polizei ermittelt

Auch die Tiere im benachbarten Stall kamen mit dem Schrecken davon. Jede Menge Stroh und Heu sind jedoch niedergebrannt. Mehrere Maschinen wurden beschädigt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe übernommen. (sd)