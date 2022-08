Lkw fährt in Leitplanke und kippt um – Fahrer eingeklemmt

In der Nacht zum Mittwoch kam es gegen 3.45 Uhr auf der Auffahrt zur A24 zu einem schweren Unfall. Ein Lkw wollte ab Reinbek (Kreis Stormarn) in Richtung Berlin fahren, fuhr in der Autobahnauffahrt gegen die Leitplanke und kippte um.

Der mit Schweinehälften beladene Lkw lag auf der Fahrerseite, der Fahrer war eingeklemmt, Diesel lief aus. Rettungskräfte eilten zur Hilfe.

Unfall auf A24: Mann konnte aus Fahrerhaus befreit werden

Der Fahrer konnte von den Einsatzkräften aus der Kabine befreit werden, teilt die Polizei der MOPO am Mittwochmorgen mit. Zum aktuellen Gesundheitszustand gibt es derzeit keine Informationen.