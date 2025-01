Sattelzug voller Schweinehälften kippt um – Autobahn bei Hamburg voll gesperrt

In der Nacht zu Mittwoch kam es auf der Autobahn 21 im Baustellenbereich bei Bad Oldesloe-Nord zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein mit 23 Tonnen Schweinehälften beladener litauischer Sattelzug prallte gegen eine Betonschutzwand und kippte um. Die Autobahn blieb vorerst in beide Richtungen gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 1.20 Uhr im Verschwenkungsbereich der Baustelle. Warum der 27-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, ist noch unklar. Durch den Aufprall stürzte der Auflieger des Lkw auf beide Richtungsfahrbahnen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

A21 nach Unfall mit Lastwagen gesperrt

Durch den Unfall liefen größere Mengen Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr war im Einsatz, um eine Umweltgefährdung zu verhindern. Zudem wurden auf einer Länge von etwa 200 Metern die provisorischen Betonschutzwände beschädigt.

Das Veterinäramt des Kreises Stormarn wurde hinzugezogen, um die Ladung zu begutachten. Erst danach konnte die Bergung des verunglückten Sattelzugs beginnen.

Die A21 ist auch Stunden nach dem Unfall noch in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt – der Verkehr in der Gegenrichtung konnte am Mittag wieder freigegeben werden. Wann die Bergungsarbeiten abgeschlossen sind, ist laut Polizei noch nicht abzusehen.