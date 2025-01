A1: VW kracht in parkenden Lkw – Fahrer in Lebensgefahr

Schwerer Unfall auf der A1: Kurz vor der Raststätte Stillhorn ist der Fahrer eines VW Touran in der Nacht zu Mittwoch in einen parkenden Lkw gerast. Er schwebt in Lebensgefahr.

Laut Polizei war der 44-Jährige gegen 1.40 Uhr kurz vor der Raststätte Stillhorn mit seinem VW Touran auf den Standstreifen geraten und dort mit dem abgestellten Lkw einer 25-Jährigen kollidiert: Warum der Mann auf den Seitenstreifen fuhr und wieso der Sattelzug dort stand, ist derzeit noch unklar.

VW-Fahrer lebensbedrohlich verletzt

Der VW-Fahrer wurde bei der Kollision eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden: Er kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Angehörigen des VW-Fahrers und die Lkw-Fahrerin wurden von Notfallseelsorgern betreut.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Aussagen zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Nummer (040) 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg zu melden. (mp)