Rollerfahrer (16) kracht gegen Auto – schwer verletzt

Ein 16-Jähriger ist bei einem Unfall in Osterhorn (Kreis Pinneberg) am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Der Jugendliche, der auf einem Roller unterwegs war, stieß an einer Kreuzung mit einem Auto zusammen.

Ersten Informationen der Polizei zufolge ist der 16-Jährige zunächst auf dem Bornkamp aus Richtung Westerhorn kommend gefahren und erreichte anschließend die Dorfstraße in Osterhorn. Dort soll der Rollerfahrer an einer Kreuzung gegen 19.40 Uhr Vorfahrt eines Autofahrers missachtet oder dessen Fahrzeug übersehen haben.

Unfall in Osterhorn: Rollerfahrer bricht sich den Arm

Der 42 Jahre alte Osterhorner war demnach aus Richtung Brande-Hörnerkirchen kommend auf der Dorfstraße in Richtung Norden unterwegs. Auf der Kreuzung prallte der Jugendliche in die Fahrer-Seite des Autos und stürzte anschließend.

Nach ersten Angaben der Rettungskräfte vor Ort wurde der 16-Jährige dabei schwer verletzt. Er soll sich den Arm gebrochen haben und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Itzehoe gefahren.

Das könnte Sie auch interessieren: Randale in Eimsbüttel: Müll brennt auf Straße, Scheiben demoliert

Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Roller musste abgeschleppt werden; das Auto war fahrbereit, sodass der Osterhorner seinen Weg fortsetzen konnte. (fbo)