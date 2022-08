Randale in Eimsbüttel: Müll brennt auf Straße, Scheiben demoliert

Polizei und Feuerwehr waren in der Nacht zu Donnerstag in Eimsbüttel im Einsatz. Bislang unbekannte Täter hatten Fensterscheiben einer Bank und eines Energieversorgers beschädigt. Auch Mülltonnen wurden in Brand gesteckt.

Zu den Einsätzen kam es gegen 1.40 Uhr an der Osterstraße. Lautes Gegröle und Lärm hatten Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Laut Polizei hatte eine Personengruppe sieben Scheiben der dortigen Filiale der Deutschen Bank sowie zwei Fensterscheiben bei Vattenfall beschädigt. Tatwerkzeuge sollen Hammer gewesen sein.

Scheiben bei Deutscher Bank in Hamburg beschädigt

Kurz darauf loderten Flammen auf der Straße. Zwei Müllcontainer waren in Brand gesteckt worden. Die Feuerwehr löschte das Feuer, mehrere Streifenwagen fahndeten in der Umgebung nach den Tätern.

Am Unnapark wurde eine Personengruppe überprüft.

Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus. Ein Zusammenhang mit den derzeit in Hamburg stattfindenden Klimaprostesten wird nicht ausgeschlossen.