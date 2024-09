Rollerfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Ein 34-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann sei am Freitagabend auf einer Straße ohne Fremdeinwirkung gestürzt, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Rettungskräfte brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Polizei vermutet, dass der Mann zuvor Alkohol getrunken hatte. Deshalb sei noch am Unfallort eine Blutprobe entnommen worden. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)