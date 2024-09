Am Anfang war ein Mangel: Gastronom Nico Hansen suchte veganen Mozzarella für seine Pizzen. Und weil er mit dem, was der Handel bot, nicht zufrieden war, experimentierte er in der Küche. Es war die Geburtsstunde von Vanozza. Einem Start-up für pflanzliche Käsealternativen. Jetzt bringen die Hamburger das nächste Produkt in den Handel.