Brand hinter Hotel: Riesige Rauchwolke über Stadt im Norden

Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr nach Glinde im Kreis Stormarn gerufen: Dort stand eine riesige Rauchwolke am Himmel. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen trotzdem rasch löschen.

Alarm in Glinde: Hinter einem Hotel der Kleinstadt im Kreis Stormarn stieg am Montagnachmittag eine riesige Rauchwolke in den Himmel. Der Auslöser: ein brennender Mercedes-Kombi auf einem nahe gelegenen Parkplatz.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude, neben dem der Wagen stand, zwar verhindern. Der Mercedes selbst jedoch brannte vollkommen aus. Verletzt wurde niemand – die Brandursache ermittelt jetzt die Polizei. (josi)