Sportwagen brennt in Hamburg lichterloh – Benzin läuft in Kanalisation

Feuer in Eimsbüttel: Am späten Abend des 1. Mai ist ein BMW Roadster in einer Nebenstraße vollständig ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Gegen 23.25 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Fettstraße gerufen. Eine Zeugin hatte laut Lagedienst einen brennenden Gegenstand auf einem der Räder eines geparkten BMW Z4 gesehen.

BMW brennt vollständig aus: Benzin läuft in Kanalisation

Trotz sofortiger Löschversuche griff das Feuer schnell auf den Rest des Roadsters über. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Autos verhindern. Benzin lief teilweise in die Kanalisation. Berichte über eine Verpuffung konnte die Feuerwehr auf MOPO-Anfrage nicht bestätigen.

Am BMW entstand Totalschaden, es wird von Brandstiftung ausgegangen. Von dem oder den Tätern fehlt jede Spur. (josi)