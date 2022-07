Ein mit rund 24.000 Litern Milch beladener Laster ist am Donnerstagmorgen auf der A23 zwischen Albersdorf und Schafstedt (Kreis Dithmarschen) in Brand geraten. Der Fahrer (31) war in Richtung Hamburg unterwegs.

Der 31-Jährige hörte ein Knallen im Motorraum und lenkte seinen Lkw auf den Standstreifen. Da schlugen laut Polizei bereits Flammen aus der Zugmaschine. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Laster.

Richtung Hamburg: Milchlaster gerät auf Autobahn in Brand

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen und verhindern, dass die Flammen auf den Anhänger übersprangen – auch, weil der Regen mithalf. „Wäre es so trocken wie gestern gewesen, hätte sich das Feuer vermutlich auf dem Grünstreifen viel schneller ausgebreitet“, so Karsten Wiechert von der Feuerwehr Albersdorf.

Die A23 wurde gesperrt, die Polizei übernahm die Ermittlungen. Bisher wird ein technischer Defekt vermutet. Verletzt wurde niemand. (dg)