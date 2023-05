Dreister Coup: Täter klauen Gabelstapler und knacken damit Geldautomaten

Dreister Diebstahl in Rendsburg: In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte einen Gabelstapler geklaut und sind damit in ein Einkaufszentrum gefahren, um einen Geldautomaten zu knacken. Sie flohen mit einem hohen Geldbetrag.

Zwischen 21 Uhr und 6 Uhr morgens haben unbekannte Täter vom Gelände eines Baumarktes am Einkaufszentrum Eiderpark in der Friedrichsstädter Straße in Rendsburg einen Gabelstapler geklaut. Das gab die Polizei am Dienstag bekannt.

Rendsburg: Diebe zerstören Geldautomaten mit Gabelstapler

Anschließend fuhren die Täter mit dem Fahrzeug in einen Vorraum des Einkaufszentrums, gabelten einen Geldautomaten der Sparkasse auf und fuhren mit dem Automaten zur Laderampe des Eiderparks.

Dort zerstörten die Täter den Geldautomaten und flüchteten mit einer wohl mittleren fünfstelligen Summe Bargeld in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen oder Hinweisgeber. Wer hat in der letzten Nacht am Eiderpark verdächtige Beobachtungen machen können? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331 2080. (elu)