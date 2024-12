Reifenplatzer! Die A23 musste am Sonntag wegen eines Verkehrsunfalls in Höhe Bokhorst (Kreis Steinburg) in Richtung Heide gesperrt werden.

Zum Crash kam es gegen 12.15 Uhr hinter der Anschlussstelle Schenefeld. Den Angaben der Autobahnpolizei zufolge platzte während der Fahrt der linke Hinterreifen eines Mercedes, wodurch der 18-jährige Fahrer auf der linken Spur die Kontrolle verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto überfuhr mehrere Meter der Außenschutzplanke, bis der Wagen entgegengesetzt auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam.

Feuerwehr muss Fahrbahn von Trümmern befreien – langer Stau

Alle drei Männer im Wagen blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock und wurden vorsorglich mit Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Schenefeld-Siezbüttel befreite den rechten Fahrstreifen von Trümmerteilen, sodass der Verkehr nach knapp einer Stunde wieder freigegeben werden konnte.

Infolge der Vollsperrung bildete sich jedoch ein kilometerlanger Rückstau. Der Mercedes erlitt durch den Aufprall mit der Leitplanke einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.