In Hamburg: Wohnmobil und Campingwagen brennen lichterloh – Polizei hat Verdacht

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Poppenbüttel zu einem Feuer in der Straße Müssenredder. Mehrere Fahrzeuge standen plötzlich in Flammen. Die Polizei hat einen Verdacht.

Es war 3.07 Uhr, als die Feuerwehr von Anwohnern über das Feuer auf der Straße informiert wurde. Als die Retter eintrafen, standen bereits drei Motorräder, ein Wohnmobil sowie zwei Wohnwagen und zwei Pkw in Flammen. Zunächst löschten die Einsatzkräfte das Feuer mit Wasser, wenig später setzten sie auch Löschschaum ein.

Mehrere Fahrzeuge in Hamburg in Flammen

Der Einsatz stellte für die Retter eine große Gefahr dar, weil in den Campingfahrzeugen Gasflaschen gelagert wurden. Zum Glück kam es nicht zur Explosion.

Die Brandursache ist unklar – es gibt jedoch einen Verdacht: „Wir gehen davon aus, dass es Brandstiftung war, weil mehrere Fahrzeuge gleichzeitig betroffen waren“, sagte ein Polizeisprecher. Besonders in der Winterzeit, also außerhalb der Campingsaison, sorgen abgestellte Wohnmobile oder Wohnwagen oft für Frust bei Anwohnern: Häufig nehmen die großen Fahrzeuge Parkplätze weg, stehen wochenlang ungenutzt herum und versperren teilweise die Sicht auf die Straße.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.