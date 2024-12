Messer-Attacke am Hauptbahnhof: Täter flieht in S-Bahn – Polizei stoppt Züge

Blutiger Zwischenfall am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg). Dort wurde ein Mann am Freitagabend durch Messerstiche schwer verletzt. Der Täter soll in einer S-Bahn geflüchtet sein.

Wie die Polizei bestätigte, soll gegen 17.50 Uhr ein schwer verletzter Mann in die Sicherheitswache von Landes- und Bundespolizei am Hachmannplatz gekommen sein. Er hatte eine Stichverletzung und blutete stark. Die Beamten alarmierten den Rettungsdienst. Ein Notarzt und ein Rettungswagen rückten an.

Nachdem der Verletzte versorgt war, kam er in eine Klinik. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Täter soll in eine S-Bahn Richtung Harburg geflüchtet sein. Für die Fahndung wurden einige Züge gestoppt. Ein Tatverdächtiger konnte aber nicht festgenommen werden. Der Kriminaldauerdienst ermittelt.