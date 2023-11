Taxi-Rambo rast mit fast 80 Sachen vor Schule – und erlebt böse Überraschung

In Neumünster haben Polizisten in einer Tempo-30-Zone vor einer Schule am Donnerstag geblitzt. Ein Taxifahrer hat sich als besonders übler Raser erwiesen.

Der 23-Jährige war mit 76 km/h unterwegs, hieß es am Freitag von der Polizei. Außerdem hat er direkt vor einem Zebrastreifen ein Auto überholt.

Neumünster: Taxifahrer rast an Schule vorbei – Fahrverbot

Den Taxifahrer erwarten nun eine Geldbuße in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Nach Polizeiangaben war es immer wieder zu Beschwerden über zu schnelle Autos im Bereich der Schule gekommen. Bei der Blitzer-Aktion stellten die Beamten innerhalb von 90 Minuten insgesamt 25 Verstöße fest. (dpa/fbo)