Meterhohe Flammen: BMW brennt lichterloh – Polizei steht vor einem Rätsel

Auf einem Parkplatz im hohen Norden ist am Sonntag ein BMW abgebrannt. Feuerwehr und Polizei rückten aus – doch nun stehen die Beamten vor einem Rätsel: Wo ist der Fahrer des Wagens?

Zu dem Feuer kam es am späten Sonntagabend auf einem Pendlerparkplatz an der B200 in Haurup (Gemeinde Handewitt). Um 23.52 Uhr ging ein Notruf von Zeugen ein, die einen Pkw im Vollbrand meldeten. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen grauen 5er BMW.

Norden: Zurückgelassener BMW brennt auf Parkplatz ab

Die Feuerwehr konnte den BMW schnell löschen, auch wurde niemand verletzt, sagte ein Polizeisprecher der MOPO. Die Brandursache sei noch unklar.

Was ungewöhnlich ist: Weder auf dem Parkplatz noch in der Umgebung konnte die Polizei den Fahrer des Wagens antreffen. Inzwischen wisse man immerhin, dass es sich bei dem BMW um ein Firmenfahrzeug handele, so der Sprecher weiter. Die Ermittlungen dauern an. (doe)