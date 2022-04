Radfahrerin (14) von Auto erfasst – Zeugen gesucht

Schwerer Unfall in Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde): Auf dem Schulweg ist ein 14-jähriges Mädchen am Donnerstagmorgen von einem Auto erfasst und am Bein verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Zu dem Unfall kam es gegen 8 Uhr. Die 14-Jährige befuhr laut Polizei die Straße Am Markt in Richtung Tierpark Gettorf, als sie von einem silbernen Pkw erfasst wurde.

Unfall in Gettorf: Radfahrerin (14) von Auto erfasst

Durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug fiel das Mädchen auf die Straße. Daraufhin sei eine Frau aus dem Auto gestiegen und habe die junge Radfahrerin gefragt, ob sie verletzt sei.

Im Zustand des Schocks verneinte diese die Frage – beide setzten ihren Weg fort. Als die 14-Jährige jedoch die Schule erreichte, schmerzte ihr Bein laut Angaben der Polizei so sehr, dass sie einen Arzt aufsuchen musste.

Die Polizeidirektion Neumünster sucht nun nach Zeugen sowie nach der am Unfall beteiligten Frau. Das Auto soll ein ostholsteinisches Kennzeichen gehabt haben. Hinweise können unter der Telefonnummer (04346) 29650010 hinterlassen werden.