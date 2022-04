Abbiegeunfall: Autofahrerin landet im Kanal

Nach einem Zusammenstoß von zwei Autos in Papenburg (Kreis Emsland) ist am Montag ein Wagen in einem Kanal gelandet.

Wie eine Polizeisprecherin sagte, übersah eine 19 Jahre alte Fahrerin beim Abbiegen das Auto einer 33-Jährigen.

Unfall im Norden: Autofahrerin ladet im Kanal

Der Wagen sei gerammt worden und im Kanal gelandet. Die leicht verletzte Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und das Auto wurde aus dem Kanal geborgen. (dpa/se)