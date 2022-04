Unfall in Hamburg: Radfahrer von Auto angefahren und schwer verletzt

Schlimmer Unfall in Barmbek-Süd: Ein Radfahrer ist am frühen Freitagabend an einer Kreuzung von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Zum Unglück kam es ersten Angaben zufolge gegen 18 Uhr an der Kreuzung Hufnerstraße/Osterbekstraße, wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes gegenüber der MOPO bestätigte.

Hamburg: Radfahrer erleidet Kopfverletzung und Knochenbrüche

Demnach war der Radfahrer von einem Opel Corsa angefahren worden, woraufhin er auf den Asphalt stürzte. Dabei habe er laut Polizei eine Kopfverletzung sowie einen Bruch im Knie und Oberschenkel erlitten.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an. (se)