Von mehreren S-Bahnen überfahren: Zustand des Unfallopfers kritisch

Der Zustand des am Wochenende von fünf Hamburger S-Bahnen überrollten Mannes ist weiter lebensbedrohlich.

„Er ist am Leben, befindet sich aber in einem kritischen Zustand“, sagte ein Sprecher des Bundespolizei am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Von fünf S-Bahnen überrollt: Mann lebensbedrohlich verletzt

Wie die MOPO berichtete, wurde der 33 Jahre alte Mann aus Ghana in der Nacht zu Samstag im Bahnhof Hamburg-Bergedorf von mehreren S-Bahnen überrollt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann zuvor ohne Fremdeinwirkung in das Gleis gestürzt. Auf den Videoaufnahmen hat es den Anschein, als sei er betrunken gewesen. Das Opfer sei kurz vor dem Sturz in die Gleise torkelnd und schwankend Richtung Bahnsteigende gegangen, so der Sprecher weiter.

Der im eher dunklen Bereich am Ende des Bahnsteigs liegende Verletzte war schließlich dem Lokführer der fünften S-Bahn aufgefallen, der sofort eine Schnellbremsung eingeleitet hatte. (dpa/se)