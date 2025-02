Radfahrer bei Unfall schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

In Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ist am Montag ein Radfahrer gestürzt. Mit schweren Verletzungen blieb der Mann (50) auf der Straße liegen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Der Unfall geschah an einem Morgen, gegen 9 Uhr wurden Polizei- und Rettungskräfte an die Wilstedter Straße gerufen. Ein 50-jähriger E-Bike-Fahrer hatte sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen und musste umgehend versorgt werden. Danach brachte der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus.

Henstedt-Ulzburg: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Die Unfallursache ist bisher unklar, auch, ob noch andere Verkehrsteilnehmer daran beteiligt waren. Der 50-Jährige konnte wegen seiner schweren Verletzungen noch nicht befragt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Fußgänger bei Unfall in der City schwer verletzt – wichtige Hauptstraße gesperrt

Die Polizei Henstedt-Ulzburg sucht deshalb nun nach Zeugen, sowie die Ersthelfer, die vor Ort waren. Hinweise an die Polizei unter Tel. (04193) 99130 (mp)