Fußgänger bei Unfall in der City schwer verletzt – wichtige Hauptstraße gesperrt

Schwerer Unfall in der City: Ein Fußgänger ist am Freitagnachmittag in Hammerbrook schwer verletzt worden, er kam in ein Krankenhaus. Der Unfall sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr. An der Einmündung Heidenkampsweg/Ecke Süderstraße wurde ein Fußgänger von einem Lieferwagen erfasst und schwer verletzt. Laut Feuerwehr waren mehrere Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt im Einsatz.

Unfallopfer kam ins Krankenhaus

Das Unfallopfer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach MOPO-Informationen leistete zuvor ein Feuerwehrmann in seiner Freizeit Erste Hilfe. Die Süderstraße wurde stadteinwärts voll gesperrt, ebenso ein Teil des Heidenkampswegs. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.