Porsche, Mercedes, Audi: Mehrere Verletzte bei Unfall auf Autobahn bei Hamburg

Bei einem Unfall auf der A24 im Bereich Barsbüttel (Kreis Stormarn) ist es am Samstagmittag zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen: Dabei kollidierten ein Porsche, ein Mercedes-Kombi und ein Audi.

Alle drei Fahrzeuge landeten durch die Zusammenstöße im rechten Seitengraben. Am schlimmsten traf es den Audi A1: Dessen gesamte Front wurde beschädigt. Auch am hellblauen Porsche 911er entstand ein Schaden an der Kofferraumhaube.

Unfall auf A24 bei Barsbüttel: Notruf kam aus unbeteiligtem Auto

Ein Autofahrer, der nicht am Unfall beteiligt war, informierte gegen 11.30 Uhr die Einsatzzentrale. Dafür betätigte er den in seinem BMW eingebauten Notruf-Knopf. „Wir schickten dann entsprechend Kräfte zur Einsatzstelle“, sagte ein Sprecher der Leitzentrale der MOPO.

Die Polizei sperrte die Autobahn zwischenzeitlich, später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Zwei Menschen kamen mit leichten Verletzungen in naheliegende Krankenhäuser, weitere wurden von Sanitätern gesichtet. Auch ein Rettungshubschrauber war neben der Autobahn gelandet.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)