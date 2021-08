Bei Hamburg: Polizist schießt auf Messer-Mann

Bei einem Polizeieinsatz in Appen (Kreis Pinneberg) sind am Donnerstagabend Schüsse gefallen, ein per Haftbefehl gesuchter Mann wurde dabei verletzt. Die genauen Umstände sind noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, habe eine Zeugin die Beamten gegen 20 Uhr alarmiert, weil eine männliche Person im Ziegeleiweg mit einem Messer bewaffnet unterwegs gewesen sei.

Appen: Polizei schießt auf 30-Jährigen – Krankenhaus

Drei Streifen rückten daraufhin an und setzten Pfefferspray und die Waffe ein, um den 30-Jährigen aus Appen zu bewältigen. Ein Schuss traf den Mann, der laut Polizeiangaben wegen eines bestehenden Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war. Er erlitt eine Bein-Verletzung und kam in ein Hamburger Krankenhaus, wo er operiert wurde. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Alkoholisierter Mann soll Bekannten mit Messer bedroht haben

Nähere Erkenntnisse, warum der alkoholisierte 30-Jährige auf offener Straße mit einem Messer unterwegs war, liegen laut Polizei aktuell nicht vor. „Derzeit gibt es Hinweise darauf, dass der Appener bereits im Vorwege einen Bekannten mit einem Messer bedroht hat“, heißt es in einer Mitteilung.

Die näheren Hintergründe bleiben unklar. Ob bei dem Mann möglicherweise eine psychische Vorerkrankung vorlag, wird geprüft. (mp)