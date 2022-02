Dreimal so schnell wie erlaubt ist ein junger Raser am Wochenende in Kiel unterwegs gewesen. Eine Zivilstreife bemerkte am Samstag gegen 1.15 Uhr einen Wagen, der im Stadtteil Friedrichsort durch eine 30er-Zone donnerte. In der folgenden Nacht gingen zwei Führerschein-Neulinge der Polizei ins Netz. Auch sie waren mit Bleifuß unterwegs.

Die Beamten schätzten die Geschwindigkeit auf etwa 90 Stundenkilometer. Stoppsignale ignorierte der 20 Jahre alte Fahrer zunächst. Die Polizei hielt ihn schließlich an und stellte den Führerschein sicher.

Tempo 90 in 30er Zone: Raser (20) erwischt

Der zwischenzeitlich informierte Vater und Fahrzeughalter erschien vor Ort und nahm seinen Wagen in Empfang.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Gegen den Sohn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Autorennen im Kieler Ostring

In der Nacht zum Sonntag fielen Beamten auf dem Kieler Ostring zwei weitere Raser auf. Bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunde lag deren geschätztes Tempo bei bis zu 130. In Höhe Heikendorf stoppten die Beamten die 18 und 19 Jahre alten Fahrer auf der Schönkirchener Straße.

Das könnte Sie auch interessieren: Rennen auf Autobahn – dann kommt die Polizei

Sie erwartet nun ebenfalls ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Den Rasern drohen bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe. Weil die beiden Führerschein-Neulinge noch in der Probezeit sind, ist neben einer Verlängerung der Probezeit von zwei auf vier Jahren und einem Aufbauseminar auch der Entzug des Führerscheins möglich. (mp/dpa)