Polizei rettet kleinen Hund aus überhitztem Auto

Am Freitag hat die Polizei in Wedel einen Hund aus einem überhitzten Fahrzeug gerettet. Ein Passant meldete gegen 11.53 Uhr einen Hund in einem geparkten Skoda auf der Friedrich-Eggers-Straße. Die Scheiben des Fahrzeuges waren nur einen kleinen Spalt weit geöffnet.

Bei rund 20 Grad Außentemperatur zeigte das Tier bereits Anzeichen von Erschöpfung. Da die Halterin nicht erreicht werden konnte, schlugen die Beamten die Beifahrerscheibe ein und nahmen den geschwächten Chihuahua in ihre Obhut.

Scheibe eingeschlagen – Chihuahua gerettet

Etwa eine Stunde später erschien die Halterin auf der Polizeistation, um ihr Tier abzuholen. Gegen sie wird nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, Tiere oder Kinder bei Hitze im Auto zu lassen, da sich selbst bei geöffneten Fenstern das Fahrzeuginnere schnell aufheizen kann.