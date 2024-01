Polizei bittet um Hilfe: Drei Jugendliche aus dem Norden vermisst

Seit der Silvesternacht fehlt von ihnen jede Spur: Drei Jugendliche (13, 14 und 16) aus Bad Oldesloe werden vermisst. Die drei wurden zuletzt in einer Jugendeinrichtung gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

„Es ist davon auszugehen, dass die Drei die Einrichtung gemeinsam in unbekannte Richtung verlassen haben“, sagte ein Polizeisprecher. Eine umfangreiche Suche im Umfeld der Vermissten habe bisher noch nicht zur Ermittlung des Aufenthaltsortes geführt. Bei den drei Jugendlichen handelt es sich um die 13-jährige Leonie-Katharina F., die 14-jährige Tia-Shaleen M. sowie den 16-jährigen Mike Leon P.

Bad Oldesloe: Drei Jugendliche gelten als vermisst

Leonie-Katharina F. leidet an Epilepsie und ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen. Diese dürfte sie in den vergangenen Tagen nicht eingenommen haben, so dass eine Eigengefährdung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, so der Polizei-Sprecher. Die Jugendliche ist etwa 1,65 Meter groß, hat dunkle Haare und laut Polizei eine kräftige Statur. Sie trägt eine dunkle Hose und eine sandfarbene Jacke.

Tia-Shaleen M. ist ebenfalls etwa 1,65 Meter groß, hat eine kräftige Statur und schwarze Haare. Sie trägt eine dunkle Hose und eine grau-schwarze Jacke. Mike Leon P. ist etwa 1,85 Meter groß, hat blonde kurz-gelockte Haare und ist schlank. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen grauen Hoodie, eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke.

Das könnte Sie auch interessieren: Happy End für Hamburger Helfer: Frieda ist wieder da!

Wer die Jugendlichen gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich bei der Polizei unter (0431) 501-0 oder über den Polizeinotruf 110 melden. (vd)