Pkw kollidiert mit Lkw – Vollsperrung auf der A7

Bei einem Autounfall auf der A7 bei der Anschlussstelle Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist eine 33-Jährige mit ihrem Wagen mit einem Lkw kollidiert. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Die Frau wollte am Montagabend auf die Autobahn auffahren, kam allerdings nach links vom Beschleunigungsstreifen ab und kollidierte daraufhin mit einem Lkw, der in Richtung Hamburg unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.

Die 33 Jahre alte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Ursache für den Unfall war am Dienstag zunächst unklar. Die A7 musste für etwa eine Stunde in Richtung Hamburg vollgesperrt werden.

In den kommenden Tagen wird für die A7 mit weiteren Behinderungen und Sperrungen gerechnet. Nach einer Fahrbahnabsackung auf der Autobahn nördlich des Hamburger Elbtunnels stehen Reparaturen an.(dpa)