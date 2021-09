In Ahrensburg sind am Sonntagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine Fahrerin wurde dabei verletzt, sie kam in ein Krankenhaus.

MOPO-Informationen zufolge geriet die Fahrerin eines roten Renaults aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr. Das Auto prallte frontal gegen einen Jaguar, in dem ein Pärchen saß.

Ahrensburg: Frontalcrash, Fahrerin in Klinik

Bei dem Crash wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Die Airbags gingen auf, Betriebsstoffe liefen aus.

Während das Pärchen aus dem Jaguar mit dem Schrecken davonkam, musste die Renault-Fahrerin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Wagen sind nicht mehr fahrtüchtig. (prei)