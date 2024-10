Frau an S-Bahnhof überfallen – Fahndung nach Täter

Brutaler Angriff am S-Bahnhof Pinneberg: Am frühen Samstagmorgen ist an der Straße An der Mühlenau eine 23-jährige Frau überfallen worden.

Die von Bahnhof kommende Pinnebergerin wurde gegen 2 Uhr von einem Mann angegriffen. Sie setzte sich gegenüber dem Angreifer zur Wehr und schrie. Als ein Zeuge der Frau zur Hilfe eilte, rannte der Täter davon.

Pinneberg: Zeugen nach Angriff auf junge Frau gesucht

Später stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde, die sie vor dem Angriff noch bei sich hatte. Die Polizei sucht nun Zeugen, da vermutlich noch mehrere Personen die Tat mitbekamen. Der Täter wird als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben, er trug einen grauen Kapuzenpullover.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet mögliche Zeugen, die in der Nähe des Bahnhofs oder in der Umgebung etwas Auffälliges bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer (04101) 202-0 zu melden.