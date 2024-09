Schrecklicher Unfall in Hamburg: Mann von Lkw überrollt – tot

Erneut ist in Hamburg ein Mensch von einem Lkw überfahren worden. Am Montagmorgen starb dabei ein Mann (60) in Barmbek-Nord. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 10.05 Uhr zur Bramfelder Straße gerufen. Dort war ein Mann von dem Lkw eines 30-Jährigen erfasst worden, der auf ein Firmengelände fahren wollte. Der Lastwagen soll dabei über den Kopf des Mannes gerollt sein.

Ob der 60-Jährige das Rad gefahren oder geschoben hat, sei laut Polizei derzeit noch unklar. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter Tel. 040 4286 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Augenzeugen unter Schock – mehrere Rettungswagen im Einsatz

Polizisten sperrten den Bereich um die Unfallstelle ab. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz, das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes versorgten mehrere geschockte Augenzeugen. Gegenwärtig ist die Straße zwischen Pfenningsbusch und Krausestraße gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödlicher Unfall: Radfahrerin in Hamburg von Lkw erfasst – sie hatte keinen Chance

Es ist gerade mal gut zwei Wochen her, dass eine Radfahrerin am Baumwall (Neustadt) durch einen ähnlichen Unfall ums Leben kam. Auch sie war von einem Lkw erfasst worden.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, dass das Opfer auf dem Rad unterwegs war. Diese Angabe hat die Polizei nun revidiert. Wir haben die entsprechende Passage geändert.