Bei Hamburg: Frau wird dreimal beklaut – dann stellt sie dem Dieb eine Falle

Auf frischer Tat ertappt: Mithilfe der Polizei überführte eine Seniorin aus Pinneberg einen Fensterputzer, der Geld aus ihrem Portemonnaie gestohlen haben soll.

Nach drei Diebstählen in ihrer Wohnung verdächtigte eine 82 Jahre alte Frau in Pinneberg ihren Fensterputzer. Jedesmal, wenn der Mann bei ihr gearbeitet hatte, bemerkte die Seniorin das Fehlen von Geld aus ihrem Portemonnaie, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gemeinsam mit den Beamten stellte sie dem Verdächtigen daraufhin eine Falle.

Insgesamt geht es um mehrere hundert Euro!

Beim erneuten Besuch des 65 Jahre alten Fensterputzers am Dienstag standen zwei Polizisten in der Nähe bereit. Es fehlte wieder Geld, und die Beamten kontrollierten den Handwerker noch in der Wohnung. In seiner Hosentasche hatte er 140 Euro der zuvor notierten Scheine aus dem Besitz der 82-Jährigen. Gegen den 65-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Insgesamt geht es um 360 Euro. (dpa/mp)