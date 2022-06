Im Norden: Blumendiebin beißt zu – Verkäuferin verletzt

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Polizei am Dienstagnachmittag in Itzehoe (Kreis Steinburg) ausgerückt. Dort hatte eine Frau in einem Geschäft Blumen gestohlen. Als die Verkäuferin sie aufhalten wollte, biss die Diebin zu.

Der Vorfall geschah laut Polizei um 14.50 Uhr in einem Blumengeschäft in der Straße Feldschmiede. Eine 64-Jährige hatte ein dort ansässiges Blumengeschäft betreten und einen Strauß Blumen gegriffen, mit dem sie ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollte.

Itzehoe: Diebin beißt Verkäuferin in die Hand

Die Verkäuferin bemerkte den Diebstahl, lief der Frau hinterher und versuchte sie festzuhalten. Das hatte schmerzhafte Folgen für sie. Die 64-Jährige bis der Verkäufern daraufhin in die Hand gebissen. Zwei Zeugen gingen dazwischen und hielten die Diebin bis zum Eintreffen der Polizei fest.