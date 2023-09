Pendler-Ärger im Norden: Zu viele Lokführer krank – Bahnverkehr unterbrochen

„AKN – meine tägliche Verbindung“: So lautet der Werbeslogan des Bahnunternehmens aus Schleswig-Holstein. Doch im Moment scheint so gar nichts verbunden – großer Personalmangel sorgt auch weiterhin für Frust im Norden. Es fehlen Lokführer. Etliche Züge fallen aus und auch der Ersatzverkehr läuft nicht reibungslos.

Wieder trudelten in der vergangenen Woche neue Krankmeldungen bei der AKN ein. „Allein am Donnerstag waren es 19 Stück“, berichtet eine Sprecherin dem „Schleswig-Holstein Magazin“ (NDR). Das Resultat: Am 24. September entfallen noch alle Zugfahrten auf der Linie A1 zwischen Ulzburg Süd (Kreis Segeberg) und Burgwedel. „Die Busse fahren von Eidelstedt bis Ulzburg Süd durch, sodass der Umstieg in Burgwedel entfällt“, heißt es auf der Homepage der AKN.

Auch auf der Linie A3 zwischen Ulzburg-Süd und Elmshorn (Kreis Pinneberg) fallen einzelne Verbindungen aus. Auf dieser Strecke sollen stattdessen Busse eingesetzt werden – doch auch die würden wegen des Personalmangels nur unregelmäßig fahren.

Noch mehr Krankmeldungen bei der AKN: Ausfälle auf der Linie A1 zwischen Quickborn und Burgwedel

Am 25. September gibt es außerdem Ausfälle auf der Linie A1 zwischen Quickborn und Burgwedel: „Die 10-Minutentakt-Züge fallen in den Zeiträumen von 6.33 Uhr bis 8.44 Uhr sowie von 15.53 Uhr bis 18.44 Uhr aus. Bitte nutzen Sie den Folgetakt.“

Bis 18. Oktober: Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Flensburg

Zugausfälle wegen Personalmangels gibt es auch auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Flensburg. Bis zum 18. Oktober fallen aufgrund von Bauarbeiten die meisten Züge der Linien RE 72 (Kiel – Flensburg), RB 72 (Kiel – Flensburg) und RB 73 (Kiel – Eckernförde) in verschiedenen Abschnitten zwischen Kiel Hbf und Flensburg aus und werden durch Busse ersetzt. „Beachten Sie die vom Zugverkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse“, heißt es auf der Seite des Nahverkehrsverbunds Schleswig-Holstein (NAH.SH). Und: „Bitte beachten Sie, dass die Haltestellen des Ersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen.“

Einschränkungen auch auf der Strecke Lübeck – Hamburg

Seit Samstag gibt es außerdem keine Bahnverbindung zwischen Lübeck und Hamburg – voraussichtlich bis Montag um drei Uhr. Wegen zu wenig Personals fahren auch viel zu wenig Ersatzbusse. Die Bahn riet von unnötigen Fahrten auf dieser Strecke ab.