Parkplatzsuche schwer gemacht: Europas längste Stretchlimo sucht Käufer

„Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden. Ich finde keinen Parkplatz.“ Wie Herbert Grönemeyer in „Mambo“ 1984 dürfte es vielen Autofahrern tagtäglich gehen, wenn sie in Altona, Ottensen oder Eppendorf ihr Auto abstellen wollen. Wenn Sie sich Ihr Autofahrerleben aber mal so richtig schön erschweren wollen, dann bieten Sie doch um Europas längste Stretch-Limousine mit. Das 14 Meter lange Gefährt steht in Husum für aktuell 14.995 Euro zum Verkauf.

Neben einem einzigartigen Fahrerlebnis hat der Vier-Achser noch viel mehr zu bieten: Eigene Minibar, Flat-Screen-Fernseher, ein „herausnehmbares Sunroof“ und fünf (!) Sitzbänke sorgen für einen ganz besonderen Auftritt. Mindestens ein gutes Glas Champagner aus der Minibar dürfte nach einem vollendeten Einparkmanöver dann bitter nötig sein. Genau deswegen lässt es sich hier auch am besten hinten sitzen.

Zwei Meter länger als ein HVV-Linienbus – die XXL-Limo aus Husum

Dass das Lincoln Town Car, auf dem das 14 Meter-Megamobil basiert, mit 5,6 Metern Länge schon eine Herausforderung für deutsche Großstädte ist, fällt im Vergleich zur jetzigen Größe so gut wie nicht mehr ins Gewicht. Wirklich geschult dürfte nur eine Berufsgruppe die gepimpte Lincoln-Limousine durch Hamburg schiffen können: Busfahrer.

Das Arbeitsgerät der HVV-Fahrer ist hierbei durchaus vergleichbar: Der in der Linienbusflotte der HVV nicht mehr wegzudenkende Mercedes Citaro ist in seiner Standardausführung rund zwölf Meter lang und somit sogar zwei Meter kürzer als die Husumer Limo. Selbst Hamburgs Gelenkbusse sind mit rund 18 Metern länge „nur“ vier Meter länger.

Länge eines Linienbusses, Luxus einer Limousine

Das Interesse an dem restaurationsbedürftigen Oldtimer der Extraklasse ist bisher dennoch eher dünn. Der ursprüngliche Verkaufspreis von 19.995 Euro wurde deshalb bereits vor gut einem Monat um knappe 25 Prozent reduziert. An Expertise dürfte es dem Händler SL-Automobile GmbH & Co. KG nicht fehlen: Weitere – wenn auch konventionellere – Stretchlimousinen befinden sich im Sortiment.

Große Aufmerksamkeit erhielt das Fabrikat nach Angaben des Händlers bereits als Austellungsfahrzeug auf der Essen-Motorshow. Auch der Transport nach Husum vor einigen Jahren war nicht ganz ohne. Der Fernsehsender DMAX begleitete damals den sperrigen Schwertransport der XXL-Limousine.