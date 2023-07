Was machen die Papageien bei der Feuerwehr? Polizei bittet um Hilfe

In Rellingen (Kreis Pinneberg) wurden zwei „Allfarb-Loris“ an der Feuerwache im Ellerbeker Weg gefangen. Nun befinden sich die Papageien in der Obhut der Wildtierauffangstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop.

Es ist nicht bekannt, ob die bunten Vögel ihren Haltern entflogen sind oder ausgesetzt wurden. Nun suchen die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn nach dem Halter der Vögel und bitten um die Mithilfe der Bürger.

Wer Hinweise zum möglichen Besitzer der Vögel hat, kann sich unter 04121 40920 melden. (chm)