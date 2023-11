Aggro-Fahrer rammt Auto gegen Haus – jetzt ist es nicht mehr bewohnbar

Ein aggressiver Autofahrer hat mit seinem Wagen ein Haus in Ostrhauderfehn (Landkreis Leer) in Ostfriesland so schwer beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Von ihm fehlt jede Spur.

Er habe am Mittwochabend gegen 22.24 Uhr zunächst einen 38-Jährigen in dessen Haus bedroht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Anschließend habe er sich in sein Auto gesetzt, fuhr gegen einen parkenden Wagen und schob diesen gegen das Wohnhaus. Danach fuhr der Mann davon.

Das Haus wurde so schwer beschädigt, dass es einsturzgefährdet ist und abgesichert werden musste. Der Bewohner wurde verletzt. Die Ermittler fanden schließlich am Mittwochabend das schwer beschädigte Auto des Täters. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Zum Motiv und den Hintergründen des Vorfalls konnte die Polizei keine Angaben machen. (dpa/mp)