Die Osterferien stehen vor der Tür. Viele Familien und Urlauber treten bereits jetzt ihre Reisen gen Norden an. Auf der A7 in Richtung Flensburg kommt es daher am Samstag zu ganz erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Wie der Lagedienst mitteilte, staut es sich momentan auf mehreren Kilometern zwischen Warder und der Rader Hochbrücke bei Rendsburg. Zeitweise soll sogar Stillstand geherrscht haben. Der Verkehr sei dort „sehr zäh“.

Osterreiseverkehr: Lange Staus auf A7 und A210

Das starke Verkehrsaufkommen sorgte auch für Staus auf der A210 vor dem Kreuz Rendsburg: Auch hier soll es sich auf mehreren Kilometern zurück stauen. Pendler und Urlauber müssen sich auf hohe Wartezeiten einstellen.

Fatal: In Schleswig-Holstein gibt es seit Tagen immer wieder heftige Hagelschauer. Am Freitag hatte Hagel auf der A7 sogar zu einer Massenkarambolage geführt. Insgesamt zwölf Autos stießen bei Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) zusammen, 40 Menschen wurden von Sanitätern der Feuerwehr versorgt, 13 kamen verletzt ins Krankenhaus. (dg)